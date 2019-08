Like

A pesar de que muchas actrices hicieron casting para trabajar en la tan esperada serie de Luis Miguel, solo Catherine López tuvo el gusto de interpretar a Fabiola, La chica del bikini azul del exitoso videoclip de Luismi, el cual fue dirigido por Pedro Torres. En BASTA! tuvimos la oportunidad de platicar con la bella actriz, quien disfrutó mucho hacer su personaje en la bioserie de El Sol.

“Fue maravilloso trabajar en la serie de Luis Miguel, la verdad es que la producción me trató increíble y más Diego Boneta, que es un tipazo. De hecho, él me dijo que si en algún momento me sentía incómoda que se lo dijera”, dijo la joven estrella.

Para la actriz mexicana ha sido todo un reto trabajar al lado de grandes artistas en este proyecto como: Diego Boneta, Arturo Barba, Juanpa Zurita y Paulina Dávila, entre otros. “Mi manager fue el que anotó al casting, fui muy afortunada porque había muchas actrices de España, Italia, Estados Unidos, entre otros países. Yo pedí hacer el papel de Stephanie Salas, pero el destino me llevó a interpretar a La chica del bikini azul, fue padrísimo”, recordó Catherine.

La actriz quedó sorprendida con el trabajo maratónico que realizó la producción. “La serie de Luis Miguel ha sido sin duda el proyecto más importante de mi carrera. Fue increíble ver cómo me escriben personas de todo el mundo a través de mi Instagram”, dijo la hermosa promesa de la actuación.