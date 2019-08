DíaDeLaFotografía: Las imágenes prohibidas del cuerpo de Marylin Monroe en la morge

Leigh Wiener fue un fotógrafo muy afortunado, logró codearse y tomar instantáneas de celebridades de su época como fueran Walt Disney, Bruce Lee, Frank Sinatra, The Turtles, etc, además de políticos como Harry Truman o Ronald Reagan. Y entre todos sus trabajos, escondió uno en particular que se llevó hasta la tumba, fotografías que se creían inexistentes del cuerpo de Marylin Monroe en la morgue.

Devik Wiener, hijo del afamado fotógrafo, afirma en un nuevo documental de Fox News que su padre logró captar a la legendaria actriz gracias a que sobornó con alcohol al personal de la morgue para que le dejaran entrar hasta la cámara donde yacía su cuerpo.

Según Devik, logró tomar 5 rollos fotográficos, de los cuales 3 fueron enviados a la revista Life y mostradas al público; entre estas fotografías se encuentra una donde se ve el pie de Marylin con una etiqueta del forense en su dedo pulgar.

Photographer’s son tells about pictures showing naked Marilyn Monroe on autopsy table https://t.co/OYSDtMKXPq pic.twitter.com/GrawhjY20k — Online Articles (@OnlineArticles_) August 18, 2019

Sin embargo, en los otros rollos las imagenes eran realmente explicitas, Los últimos dos rollos, que contenían imágenes más allá de la etiqueta del dedo del pie, se los llevó de regreso a su propio estudio, y afirma haberlos procesado, examinado y luego puesto rápidamente en una caja de seguridad”, asegura Devik.

Todo esto quedó en secreto por parte de Leigh, hasta su muerte en 1993. Ahora, en este documental se mostrarán por primera vez las imágenes inauditas del cuerpo de la actriz.