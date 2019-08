Atención de Aeroméxico

PARA LA AEROLÍNEA EL DERECHO NO EXISTE Y SÍ LA IMPUNIDAD

Recientemente recibí una notificación, en la cual Aeroméxico me informó que cancelaba una ruta de vuelo, concretamente la de México-Shanghái.

ciudades que no tenía previstas y en las cuales, debo hacer un gasto extra para cubrir mi estancia, y alimentos, salir con 2 días de anticipación y regresar 2 días después. Toda una verdadera incomodidad.

Simplemente no me quedó de otra; me dirigí a Carolina Crivelli, una dama muy amable, de Atención a Clientes VIP de Aeroméxico, quien de inicio, cuando le presenté mi problema, me ofreció una disculpa, pero me indicó de manera exacta que Aeroméxico podía hacer lo que quisiera, y los pasajeros debemos estar sujetos a sus decisiones; ellos podían regresarme el dinero sin ninguna penalidad, de igual manera podían cambiar la ruta y, cualquier gasto que ello implicara, la empresa no se hacía responsable.

Fue sumamente cruel, al grado de decirme que la aerolínea, sin más, podía suspender, adelantar o retrasar vuelos, de igual forma me precisó que los pasajeros estamos sujetos a lo que ella denomina “políticas de la empresa”. Al final solo puedo concluir que Aeroméxico tiene derechos exclusivos, que a usanza y semejanza de una dictadura, no le rinden cuentas a nadie, simplemente los usuarios debemos, con humildad franciscana obedecer ciegamente.Debo asistir a un Congreso de carácter jurídico, en el cual era indispensable volar hacia esa ciudad, y ahora, sin más, Aeroméxico me dice: “te regreso tu dinero”, o bien, “te sometes a mis reglas para darte otra opción”. Regresarme el dinero implica, por razones de tiempo, que tuviera necesidad de pagar más. De esta manera acepté que ellos me dieran otra alternativa, la cual fue patética, ya que me deberé quedar por 2 noches en