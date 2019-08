Anabel Ferreira: tengo amante de planta y me encanta vivir sola

Anabel Ferreira, ¿estás soltera?, ¿extrañas a alguien en la cama?

“Si extrañara a alguien en la cama ahí lo tendría pero aunque tenga un amante me gusta dormir sola y lo mandaría al otro cuarto, y no extraño hacer el amor porque permanentemente tengo una vida sexual activa, cuando no tengo novio, tengo un amante de planta hace 7 años y aunque no deseamos vivir juntos nos llevamos fenomenal, aunque no nos vemos con frecuencia y hay cosas mucho más interesantes que cuchiplanchar porque un buen amante es mucho más sencillo de conseguir que un hombre valioso y brillante, una relación sexual interesante va más allá de la carne, tienes un buen intercambio cultural, te comunicas, yo no soy un animalito en ese sentido, no me domina la hormona.”

¿Te queda el gusanito de no haberte casado nunca?

“Legalmente solo me casé una vez con un americano, Jerry Jones, no funcionó y me divorcié porque me gusta hacer mi regalada gana, en un hombre me gusta la clase, la educación, la inteligencia, la cultura, los hombres de mi rodada pero si Clint Eastwood me invita a salir… vaya, yo pago.”

¿Mantienes a los hombres con los que sales?

“De ninguna manera, yo me mantengo a mí y me dejo mantener cuando creo que estoy en un terreno confiable en el que puedo desnudar mi alma y sé que no me lo van a cobrar.”

¿Te desnudas del cuerpo también o apagas la luz?

“Me desnudo con la luz prendida, mi autoestima está basada en que trato de ser una mejor persona.”

¿Te gustaría tener tus propios hijos o ya no?

“No, yo siempre tuve muy claro que no necesito dejar un ser vivo en el planeta para sentir que mi existencia valió la pena, lo que si me encanta son los perritos y cuando se me mueren sufro demasiado.”

¿Tienes papá y mamá?

“No, ya estoy huérfana, tengo cuatro hermanas, somos cinco mujeres pero a mí me encanta vivir sola.” Concluyó Anabel.