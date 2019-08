Rompe Zague el silencio tras nueva filtración de “pack”

Like

Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, por primera ocasión habló sobre la polémica en la que se vio envuelto hace más de un año, luego de que las redes sociales filtraran un video íntimo, el cual lo llevó a ponerle fin a su matrimonio con Paola Rojas.

“Todo bien. Tranquilo, sin problema, más allá de las consecuencias que generó todo eso, pero bueno, el mundo sigue girando, la vida sigue y todo es aprendizaje, es parte de la experiencia. Yo sé perfectamente la persona que soy”, expresó el ex futbolista.

Sobre el mismo tema, el ahora comentarista deportivo, aseguró que las burlas y todo lo que generó el video, no le molesta, pues él se concentra en su vida profesional y en sus hijos. “¿Molestarme yo? No. Gracias a Dios soy feliz como soy, con lo que tengo y he logrado. Tengo muchas admiradoras y admiradores”.

Su relación con paola rojas

Tras la problemática que tuvo, su matrimonio con Paola Rojas llegó a su fin; sin embargo, Zague aseguró que mantiene una buena relación con ella, principalmente por sus hijos.

“Mi relación con ella es buena, porque hay dos hijos de por medio. Yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí sean felices. Ella tiene que estar cerca de una forma u otra por los hijos. Si ella está contenta, me da gusto, porque al final de cuentas mis hijos van a estar bien”.

Por su parte, el comentarista de Azteca Deportes, no dejó pasar la oportunidad de elogiar a Rojas. “Es una mujer inteligente, con madurez. Ella tiene el derecho y libertad de rehacer su vida así que adelante y ojalá que sea feliz y esté contenta, satisfecha y realizada en todos los sentidos”