Para juez de La Academia

La cantante mexicana, Ana Bárbara está en negociaciones con Azteca para sumarse a la barra de críticos del programa, La Academia. Aunque la televisora y ella han manejado con discreción este rumor que circula dentro de las instalaciones de la empresa del Ajusco, reveló que si hay un interés de ambas partes. –

Ana ¿cómo va lo de La Academia?-

“¿Sabes algo o me estás tanteando?… Pues estamos, pero no quiero decir nada, si se da sería algo bueno, pero ya no quiero tocar el tema”.

La cantante está ansiosa de hacer televisión en su país, a pesar de que actualmente se encuentra participando exitosamente en el reality de Los Ángeles, Tengo Talento, mucho talento, donde su manera de criticar la parte musical de los concursantes ha sido muy amena.

“Pues seguimos en Los Ángeles, la nueva temporada va muy bien y en ella hay mucha gente talentosa, pero por supuesto que muero de ganas de hacer televisión de mi país, conocer las historias, apoyar el talento y sobre todo impulsar. Creo que los artista de televisión se han olvidado de darle ese plus a los programas”, dijo.