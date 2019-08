Grupos de choque pudieron estar en la marcha feminista: Orta

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, no descartó que grupos de choque o provocadores hayan participado en la marcha de mujeres feministas, por la que junto con la procuraduría General de Justicia de la CDMX, llevan a cabo todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos.

Anunció que se revisan todos imágenes de quienes participaron en los desmanes.

En el caso de la estación de policía de Florencia, explico, tuvo daños exteriores por los vidrios blindados y en el interior fueron vandalizadas pantallas de televisión y computadoras, por lo que se activó el seguro contratado.

Reconoció que actos vandálicos como los registrados el pasado fin de semana no se deben permitir, aunque aclaró la importancia de la intervención o no de la policía para no generar más violencia.

Adicionalmente, Jesús Orta anunció que colectivos de mujeres feministas, participarán en la capacitación de los policías que tiene como propósito el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres.