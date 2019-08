El conflicto interno que enfrenta hoy en día el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), dejó a 182 mil 827 agremiados sin el Fondo de Ahorro Capitalizable que tradicionalmente se otorga en los primeros días del mes de agosto.

En está ocasión no ha sucedido así, y no es por falta de recursos económicos, sino porque las condiciones laborales entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y la dirigencia del SUTGCDMX, cuando estaba Juan Ayala Rivero, no eran buenas, más bien eran malas. El FONAC es un fondo de ahorro capitalizable de inscripción voluntaria.

El periodo de ahorro es del 16 de julio del año de inicio y finaliza el 15 de julio del año de la liquidación. El Gobierno de Claudia Sheinhaum, a través de su secretaria de Finanzas, Luz Elena González, tuvo que salir a dar la cara, diciendo que ya se va a pagar, para tranquilizar a la base trabajadora que empezó a desesperarse tomando las calles para exigir su ahorro, pues está cercano el inicio de clases y la utilizarán para inscripciones. El cambio de dirigente en el SUTGCDMX pegó.