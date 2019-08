Los reclamos por el FONAC

¡YA BASTA!

UN BAILE DE SOMBRERAZOS Y RECLAMOS SE VOLVIÓ EL PAGO DEL FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE. Y ahora se espera que este fin de semana se entregue el Fondo de Ahorro Capitalizable(FONAC) a más de 184 mil trabajadores que consiste en 16 mil 300 pesos para los sindicalizados y 14 mil 300 a los no sindicalizados.) a empleados de las alcaldías. Y es que a pesar del acuerdo con los burócratas de pagarles este 15 de agosto, en alcaldías como Iztacalco, Cuauhtémoc y Tláhuac no les cumplieron. En Álvaro Obregón, de plano hicieron paro y no abrieron las puertas de la alcaldía sino hasta la llegada del personal de Cometra (los pagadores). En total son 130 mil empleados quienes deben de recibir este recurso.

Por lo pronto, se espera que este fin de semana se entregue el Fonac a más de 184 mil trabajadores, que consiste en 16 mil 300 pesos para los sindicalizados, y 14 mil 300 a los no sindicalizados.

Es tal la decepción de los habitantes de la alcaldía de Tlalpan, que le han reclamado a Patricia Aceves Pastrana que deje de tomarse fotos y ‘placearse’ como si estuviera todavía en campaña, y que se ponga a trabajar, pues sigue haciendo de las suyas el transporte público –como en Calzada de Tlalpan esquina Tezoquipa–, además de que los robos a transeúntes, robo a transporte y la inseguridad se mantienen igual o peor que cuando estaba la anterior administración. Por ello, dijeron que presentarán una denuncia ante la Contraloría General de la CDM.

Ante lo “verde” que ven al secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, policías jubilados preparan un “manual” de actuación policiaca para darle consejos prácticos a los oficiales que, bajo el mando del funcionario, han dado escasos resultados aún con las mil 885 nuevas patrullas que ya entregaron en todas las alcaldías. Sin embargo, hay probabilidad de que no pelen a los veteranos…