Hoy presentamos: Doña Inés segunda parte !

Apachurro, Señora Bonita! Les saludo una vez más desde la caótica ciudad de México, donde pasamos por toooooodas las estaciones del año en un mismo día! Les cuento que yo estoy muy pero muy nerviosa y emocionada, pues se acerca el momento de mi debut como Doña Inés en El Tenorio Cómico, que será éste 6 de septiembre.

De entrada, en todos mis ratos libres me pongo a ensayar, pues quiero sorprender con mi interpretación… He comenzado a convivir con los integrantes del elenco, y el fin de semana pasado me lancé a ver las funciones…. y vaya que en camerino ocurre lo inimaginable!

Daniel Bisogno, quien, como saben, es mi ex, siempre con la picardía y el buen humor que lo caracteriza. Daniel lleva a su hijita Micaela a todos lados, y ésta fue la oportunidad de que me presentara a la pequeña. “Ésta mujer pudo ser tu madre”, le dijo Bisogno a Micaela cuando nos encontramos de frente. ¡Pero qué cosas dice !, Lo que hay que recalcar es que Daniel es un padre ejemplar y muy consentidor, su camerino está lleno de Bubulubus, la golosina favorita de su simpatiquísima hija.

Mi amada Carmelita Salinas es todo un personaje, y siempre dadivosa, todos los sábados llega al teatro con tortas ¡para todo el elenco y el staf! Cabe aclarar que yo ya le dije que estoy a Dieta, oiga usted el vestuario qué hay que usar no es de Dios! Por eso mi torta tiene que ser de pechuga y sin aderezos! Por cierto, les cuento que Carmelita me dijo que ve muchas envidias muy cerca de mí, me prometió que el día del estreno me va a regalar un San Benito para que me cuide, y yo, por si las dudas, pienso llevar mi Kabbalah para la energía, que el teatro este siempre en lleno total y la gente no pare de reír !

Pasando a otros temas, vaya que me dejó impactada el escándalo que envuelve a Plácido Domingo, ahora que varias mujeres lo acusan de acoso sexual. Ésta situación me puso mucho a pensar, me siento afortunada, pues, a pesar de que se han hecho públicos varios casos de famosas que levantan la voz, yo nunca he sido objeto de éste tipo de acoso, y todo se lo debo a mi madre, Magda Rodríguez, quien ha estado a mi lado en todos los momentos de mi vida personal y profesional !

Y para quien no crea en las historias de telenovela, hablemos de Marimar Vega y Horacio Pancheri. Esta parejita se conoció durante las grabaciones de la serie “El juego de las llaves”, donde son pareja. Tanto amor y pasión rebasó la ficción y se hicieron pareja en la vida real, y a pesar de que hace un tiempo decidieron darse un espacio, oficialmente reanudaron su relación y a mi me encantan juntos! Felicidades a Marimar que esta semana estuvo de manteles largos con el estreno de su serie y su cumpleaños otra leo de sol ascendente !

Moraleja: no es verdad ángel de amor, que en esta apartada orilla te invito una quesadilla y a ver el Tenorio HOY, este consejo les doy porque su amiga Escalona soy PD: no mientan por convivir