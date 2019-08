¡”World Press Photo” y “Más allá de lo aparente” llegan para explotar tus sentidos!

View this post on Instagram

visitó la exposición 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨, en la cuál por medio de las fotografías te adentrara a más de una historia. | Esta exposición ubicada en el @museofranzmayer, se encuentra la muestra de los resultados del concurso anual 62 del World Press Photo, el cuál premia a las mejores fotografías de los mejores fotógrafos. | Encontrarás imágenes pertenecientes al periodismo visual de más de 129 países fotógrafos como John Moore, Daniele Volpe, Chris McGrath y muchos más. | Las fotografías engloban problemáticas actuales como la migración, prostitución, conflictos bélicos, pobreza, religión y demás. | Sin duda disfrutarás la exposición y te sorprenderá el mundo en el que vivimos. | 📍Av. Hidalgo 45, Centro Histórico de la Ciudad de México, Guerrero, 06300 CDMX | 📆 Estará hasta el 15 de septiembre. | 🕙De martes a domingo 10:00 a 17:00 horas. | 🎟 $60 entrada general | TIPS: ✅Cerca del metro Hidalgo ✅Dejan tomar fotografías sin flash ✅Descuento a profesores, estudiantes y personas de la tercera edad presentando credencial. ✅Te recomendamos ir entre semana. | ⭐⭐⭐⭐ | ¡Si vas no se te olvide compartirnos tu experiencia! 👇🏼