Vive su mejor versión

El técnico del América asegura en entrevista con Grupo Cantón que su actual plantilla, con todo y las bajas, es la más fuerte del circuito

Ciudad de México.- “Éste no, éste siempre, para mí siempre ha sido el equipo más importante, más poderoso, más ganador, lo tenemos que hacer valer en la cancha, y para eso estamos trabajando”, es la última respuesta de Miguel Herrera cuando la pregunta gira en torno a si su plantel es el más rico en la Liga MX.

Nueve años después, tras haber recalado en el Atlante, Xolos, la Selección y por supuesto el América, que ahora mismo es su presente y futuro por bastantes años, pues así es el deseo del mismo Piojo, éste mantiene la cordialidad, el envalentonamiento, aunque acepta en entrevista con Grupo Cantón que lo que pudo modificar siempre apuntó a ser para bien.

“He ido evolucionando, hay más cosas en juego, he ido madurando, los logros, los objetivos se van cumpliendo, y bueno vas creciendo, vas siendo más confiable, pero eso es lo único, lo demás, la esencia, es la misma, no vas a cambiar, siempre he tratado de mantenerme en esa posición, y contento de lo que hemos logrado”.

A nada de convertirse en el tipo más ganador manejando los hilos del que hace años se autodenominó el más odiado, Miguel confiesa que hoy se siente un entrenador más completo, porque las circunstancias de estar en un club tan mediático así le han marcado el camino.

“Vas evolucionando, obviamente cuando arrancas tienes muchas cosas en la cabeza, vas empezando, tienes que demostrar que eres confiable, empiezas a trabajar con grupos de diferentes jugadores, con Selección, todo eso te va haciendo crecer, te va haciendo cada día mejor, vas asimilando las cosas que haces mal, yo tengo una autocrítica bastante grande, digo lo que no hago bien, lo que me faltó, lo que tengo que mejorar, y obviamente que vas creciendo y siendo cada día mejor, y si los resultados te acompañan vas demostrando igual que cada día eres mejor”.

Herrera, desde siempre, se distinguió igual por ser un tipo arrebatado, echado para delante, caliente, de mecha corta; sin embargo, antes de arrepentirse por algunos capítulos que pasó, como aquel que le costó su puesto en el Tricolor cuando encaró a un cronista, los toma con filosofía, y como parte de una enseñanza.

“Siempre lo que hago, y cuando ya lo hice, y lo hice mal, simplemente digo: ‘Esto no lo tengo que hacer’, porque me enseñó, me dejó una enseñanza, un aprendizaje, bueno ya lo aprendí, y eso es lo que me ha ayudado a crecer, a ser mejor, a ser mejor persona, mejor preparada, los errores son los que te ayudan en ese crecimiento. Si todo te sale bien a veces te abruma y el humo se te va a la cabeza y te desubicas, hay distracciones que te hacen corregir. No cambiaría muchas cosas, prácticamente nada”.

TÍTULOS

Es simplemente un ejercicio, una pregunta al aire. Si Miguel sólo pudiera escoger uno de los títulos de Liga MX que al momento ganó, para que éste quede contenido en un libro, con cuál se queda.

“Espero que falten muchos más, pero obviamente hasta este momento, el primero fue más emotivo, por las circunstancias y por lo que rodeó a ese título, pero yo espero que consigamos más, tenemos también una Copa, el Campeón de Campeones, me parece que este equipo nos puede dar para conseguir muchos campeonatos más, la posibilidad de tener anécdotas diferentes”.

EL MÁS QUERIDO

Agustín Marchesín siempre dijo que El Piojo para él es un padre, y la mayoría de los futbolistas que estuvieron bajo su disciplina sólo tienen buenos comentarios hacia su persona, el timonel azulcrema enaltece a la honestidad con que se maneja para ganarse la simpatía hasta de quienes no lo han tratado.

“Soy un tipo muy frontal, no le doy vueltas a las cosas, me parece que me manejo con una idea de ser derecho, de ser justo, y después por supuesto que convivo, soy amigo de ellos en el sentido de que podamos ser amigos, y si no, tratar de ser compañeros de la mejor forma. Les hago entender que yo tengo que tomar decisiones que son puntuales, que no estoy en contra de nadie, quiero a los 25 jugadores que tengo, prendidos, entonces de pronto el estar pendiente de todos crea una reciprocidad y buena química”.

ENFOCADOS

“El América es el América y aquí no hay ningún apellido”, lanza sin tapujos y explica que las estrellas en esta institución van y vienen, pero el enfoque es siempre mantener los objetivos, porque aquí sólo vale la estampa campeonil, dejando de lado los que están o no.

“No los dejamos ir (Edson Álvarez, Marche y Mateus Uribe), hay que decirle a la gente, pero vienen ofertas y el jugador también tiene otras metas, van creciendo, tienen una ideología. En primera, nosotros formamos equipos que sean competitivos, que sean propositivos, y la única forma que le vamos a dar la razón a la gente es con triunfos, con logros y con éxitos, y ellos nos van a aceptar lo que estamos haciendo.

“Si nosotros dejamos ir gente, y vivimos en la mediocridad de la media tabla o para abajo, pues la gente por supuesto va a estar molesta, si tiene un buen equipo y lo vende, pero si se van jugadores importantes y vienen otros igual, los ídolos vienen y se van, y se quedan en la memoria, de esos ídolos se va a seguir hablando”.

ES SU VIDA

En su mejor versión y aún disfrutando lo que hace todos los días, comiendo y durmiendo futbol, ni siquiera contempla el poder saturarse de esta actividad que asegura es su vida.

“El día que esté cansado o ya esté harto, cuelgo los tenis, me pongo a hacer otra cosa, pero el futbol no me va a hartar nunca, me encanta, me fascina, a lo mejor cuando esté cansado del trabajo, entonces tomaré la decisión, pero hoy me siento fuerte, me siento contento, orgulloso de estar en esta institución”.

DATO Giovani Miguel Herrera, acerca de Giovani dos Santos y la posición en que puede sacarle más jugo, explica que “donde está jugando, donde mejor se sienta, y si de pronto me puede dar una u otra posición, que bueno, pero siempre respeto la posición en donde se sienten cómodos”.

4 Títulos ha conseguido Miguel Herrera como DT del América: Copa MX, dos Ligas MX y el Campeón de Campeones

17 Años como técnico contabiliza El Piojo, debutó el 17 de febrero de 2002

6 Equipos de la Liga MX ha dirigido Herrera: Atlante, Monterrey, Tecos, Veracruz, Xolos y el América