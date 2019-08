Trump sorprende con decisión de querer comprar Groenlandia

Estados Unidos. El presidente Donald Trump siempre ha caracterizado por su peculiar forma de gobernar, y en esta ocasión se dio a conocer que esta en sus planes comprar Groenlandia.

Personas allegadas al presidente estadounidense dijeron a The Associated Press que el mandatario ha hablado con asesores y aliados sobre la posibilidad de que Estados Unidos compre Groenlandia, a lo que el gobierno de la isla respondió que no está a la venta.

“Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos y la vemos como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos”, dijo el gobierno de Groenlandia en su sitio web. “Por supuesto, Groenlandia no está a la venta”, puntualizó.

El día de ayer un aliado de Trump dijo a la AP que el presidente había discutido la posibilidad de compra para tratar de dejar su huella en el mapa mundial, pero que no era serio sobre el tema.

Recordemos que no es primera vez que Estados Unidos intenta comprar la isla, pues Harry Truman intento comprarla en 1946.

Entérate más