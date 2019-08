“Prefiero no entrometerme, sobre parentesco de juez del caso Robles”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) decidirá hasta dónde llega en el caso de Rosario Robles, quien esta semana fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, y confió en que no se cometerá ninguna injusticia.

Acerca del juez que vinculó a proceso a Robles Berlanga, que es sobrino de Dolores Padierna, prefirió no opinar “porque no quiero entrometerme en este tema”, y sostuvo que el caso pertenece al Poder Judicial y no tiene que ver con el Poder Ejecutivo.

Al refrendar su confianza en que en este tema se aplicará la ley sin consigna de perjudicar a nadie y buscando que se haga justicia, López Obrador dijo: “no veo que a estas alturas, en un ambiente nuevo, alguien quiera retorcer la ley o cometer una injusticia”.

Aseveró que actualmente la opinión pública está muy pendiente, “una voluntad colectiva dispuesta a no permitir ninguna ilegalidad, ningún atropello ninguna injusticia, estamos viviendo una época excepcional.

“Hay que esperar a ver qué resulta y es la Fiscalía General de la República la que tiene que decidir”, indicó el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La víspera, Dolores Padierna, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, reconoció que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien dictó la prisión preventiva justificada a Rosario Robles, es su sobrino, aunque aclaró que éste “no recibe ni acepta consignas”.