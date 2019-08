¡Paraíso fiscal!

DAGDUG CONTRERAS Y EMPRESAS, AHORA ES EVASOR DE IMPUESTOS TOLERADO

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail. com… Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… En días pasados el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer la lista de los 300 contribuyentes que omitieron el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios, por un monto total de 7 mil 44 millones de pesos… Sin embargo, entre expresidentes, exembajadores, empresarios turísticos, exfuncionarios y demás personajes, es de destacar en este espacio en el apartado E, el nombre del contratista EDUARDO E. DAGDUG CONTRERAS por un monto de evasión fiscal de 14 millones de pesos, por lo que debería estar inhabilitado para concursar en PEMEX y fuertemente sancionado… Pero no, en el México de las Maravillas, en varias publicaciones en este espacio ha sido denunciado este pseudo empresario radicado en Cancún, Quintana Roo, como corruptor de varias licitaciones en contubernio con varios funcionarios de PEMEX GAS y que ya comenzó a batear en la 4T sin que nadie diga nada… Siendo la raíz del problema una mafia enquistada desde hace décadas que simplemente se han ido pasando la estafeta de la corrupción sin medida, hasta el día de hoy con CÉSAR CRUZ, ÁNGEL ROSETTE, ÁNGEL UBALDO, NARCISO MEZA, AURELIO RÍOS, CARLOS ORTEGA y ARTURO BARCELÓ, quienes en sus diferentes niveles desde subdirección a supervisor se encargan de descalificar a la chusma y direcciones los contratos, como en el caso que aquí toco de DAGDUG CONTRERAS, beneficiado por CARLOS MURRIETA CUMMINGS y CHEPITO ALVARADO DORIA, ex director y ex subdirector de PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL… Recordando, el grupo de empresas de DAGDUG CONTRERAS (EDEM, KODA, OCYMA, PROCONTRUC, BECK y otras) que pone y dispone en los complejos de La Venta, Huimanguillo, y Nuevo PEMEX, Macuspana, amarró el contrato PTRI-CANO- GCPY-TOO-56669-035-2018, para “trabajos de rehabilitación de la torre de enfriamiento del CT-3 del complejo procesar de gas Cactus”, en noviembre pasado, mediante tres empresas participando en el mismo concurso, lo que resulta inaudito… Estas fueron BECK INDUSTRIAL que propone 43 millones 593 mil 848.89 pesos por la obra; EDEM PROYECTOS INTEGRALES que propone 45 millones 889 mil 678.92 pesos; y KODA MANTENIMIENTO que propone 41 millones 998 mil 456.30 pesos… Habrá más.