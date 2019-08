Desmiente separación

Melissa, integrante del grupo JNS desmiente los rumores que han circulado en redes, donde dicen que se está separando de su esposo Manolo Núñez.

“No, por el momento no se dicen cosas feas, se dicen cosas fuertes pero como cualquier matrimonio hemos vivido momentos muy padres y momentos complicados, pero eso no quiere decir que nos estamos separando, he leído en internet comentarios en relación a que, según él me está terminando porque soy una mujer infértil y eso es una completa mentira”.

Argumenta que esos comentarios han salido en redes sociales por cuentas que no tienen rostro y que con sus intenciones lastiman. “Te critican y te insultan personas que ni rostro tienen y que se esconden detrás de un celular o de una computadora… Han dicho que he sido infiel, que si hablo con alguien de mis compañeros, que no estoy en momentos importantes en la vida de mi esposo, pero te repito, hay días buenos, hay días malos y en esta carrera tienes mucho que hacer y eso te impide que de repente estar en momentos familiares en los que no quisieras estar lejos de los tuyos… Por eso aprovecho esta entrevista para desmentir que me estoy divorciando”, declaró