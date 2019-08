Supera el cáncer con trabajo

Like

El histrión no ha dejado de checarse, al mismo tiempo que se ocupa con sus obras de teatro y viajes al extranjero

Héctor Bonilla confirmó que tiene cáncer en el riñón derecho desde enero de este año, sin embargo esto no ha sido impedimento para que el histrión siga entregándole a su público su amor por el arte. En exclusiva para Grupo Cantón don Héctor, quien se atiende en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en la CDMX, explicó que el trabajo ha sido su salvación ante este terrible mal.

“Estoy muy bien de salud, me hacen una evaluación mensual, de enero para acá voy respondiendo muy bien a las expectativas que tenía. Lo que me ha ayudado a salir avante es el trabajo, estoy haciendo muchas cosas, acabo de llegar de España, estuve en un festival, vanos a ir con una adaptación de Fuenteovejuna al Cervantino, vamos a ir a Colombia, estoy en Los Mosqueteros del Rey en gira, estoy ocupado”.

Continuó. “Estoy luchando por mi salud, me están checando cada mes, el trabajo me ocupa y eso me ayuda. Ahorita estamos también con la obra Cartas Marcadas, una obra que habla de esta comunicación del teléfono que es tan deficiente”.

Héctor lamenta la falta de cultura. “Todo se está perdiendo, lo que se dice, la forma de escribir, el cuidado de la ortografía, la sintaxis, de eso que ya no tenemos habla la obra, hablamos de la relación de diversas cartas de la historia, de la carta de Juárez a Maximiliano, cartas de Octavio Paz y varias más”, dijo el histrión.