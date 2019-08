Sigue pasos del Tío Joan

La dinastía musical de Joan Sebastian continúa con su sobrino Fede Figueroa, quien a su corta edad está colocando canciones de su autoría en famosas agrupaciones, además está de estreno con su disco Tiempo al tiempo, el cual tiene un sencillo que está causando furor en las plataformas digitales. En exclusiva para Grupo Cantón, la estrella compartió.

“Mi sencillo se llama ‘Ganas de amar’, es una canción romántica y movida. El disco ya está terminado, se llama Tiempo al tiempo. Creo que este material va a salir en un momento perfecto, creemos en la paciencia y que las cosas salen bien cuando uno las planea con calma. Le he dedicado tiempo, lágrimas y experiencias al álbum”.

Continúa Fede. “Empecé a componer desde los 14 años y ya me han estado grabando varios como Remmy Valenzuela. En mi disco viene un dueto con Alfredo Olivas, estoy muy contento que artistas consagrados se unan a talentos nuevos y yo a Alfredo lo admiro mucho”.

Salió igual que su tío. “Soy un hombre muy enamorado, me gustan los caballos y las mujeres. El disco viene muy variado con guitarras, banda, norteño con amor y desamor. El apellido de los Figueroa no me pesa, lo veo como una responsabilidad, claro que es un orgullo. Siempre me dicen que soy el sobrino y me siento orgulloso de mi tío”.