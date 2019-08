Quiere ser papá por medio in vitro

Facundo ahora que estrena hogar con su novia Delia García, está dispuesto a formar una familia.

Facundo y su novia Delia García están viviendo una gran etapa como novios, tanto que diseñaron su nuevo hogar entre los dos. El conductor de televisión está tan enamorado que está a nada construir una familia y es que parece indicar que están decidíos a buscar hijos.

“Pues si lo he platicado con mi mujer, pero me queda claro que tendría que ser por un método de fertilización in vitro… Como saben, yo me hice la vasectomía y después de 6 años tengo entendido que ya no puede ser reversible, claro que es un tema que hemos platicado, porque Delia es muy joven y seguramente va a querer ser mamá. Yo ya tengo a mis hijos, pero si es así, buscaríamos dos”.

Facundo recalca que le cuesta hacerse a la idea de volver a ser padre, sobre todo porque tanto él como Delia son amantes de la libertad.

“Ahora estamos haciendo mudanza de casa porque los dos creamos nuestro propio hogar y cuando hay un hogar se espera una familia, aunque a los dos nos gusta la libertad y quizás por eso el buscar hijos se ha quedado atrás. No hay planes de boda, pero ya tenemos un hogar y eso es el matrimonio, la neta yo no me volvería a casar, es más, si lo hice en su momento fue porque me obligaron, porque así se acostumbraba, por eso ahora prefiero como opción un ritual y eso es lo que probablemente suceda”.