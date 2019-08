Oswaldo Alanís responde a Ambriz y afirma que Chivas es un club grande

Sin querer entrar en polémicas, el defensa Oswaldo Alanís respondió al técnico Ignacio Ambriz y afirmó que Chivas de Guadalajara es un club grande del futbol mexicano.

En la víspera, el DT del León se basó en resultados y subrayó que el “Rebaño Sagrado” dejó de ser grande por lo que no ha hecho en los últimos años, lo cual replicó el defensa del cuadro tapatío.

“No hay mucho que debatir si Chivas es grande o no, lo que sí es que recuperamos confianza, resultados para llevar a Chivas a donde debe de estar. No ha habido buenos torneos, se dejaron de hacer cosas, pero es polémica y no me metería”, apuntó.

Más allá de los campeonatos que no ha ganado Chivas en los últimos años, el zaguero insistió que es evidente la grandeza del cuadro rojiblanco por su historia, afición y lo que genera el equipo en los lados que se presenta.