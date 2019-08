Jugador se toma una fotografía de cumpleaños ¡En Auschwitz!

Hay veces en que la ignorancia no perdona, mucho menos cuando se trata de una celebridad en el deporte haciendo una barbaridad a los ojos de sus fans. Tal fue el caso del jugador de fútbol Rodrigo Zalazar quien tuvo que disculparse con sus seguidores, luego de que este publicara en sus redes sociales una fotografía donde aparece “festejando” su cumpleaños en los campos de Auschwitz.

La imagen fue publicada en Instagram, acompañada de emoticones de festejo por su cumpleaños. Luego de ser sumamente criticado, decidió eliminar la instantánea de su cuenta.

Ese mismo día, el perfil de Instagram del club polaco Korona Kielce subió un video con las disculpas del jugador.

No fue mi intención insultar a las víctimas del campo de concentración. No sabía exactamente dónde me encontraba cuando estaba haciendo esta foto. Me avergüenzo de mi acto porque sé que ocurrió detrás de esa puerta”, dijo Zalazar en la grabación publicada.

A veces, saber la historia de los lugares que visitas te pueden salvar de pasar una vergüenza. La historia es bonita amigos.

