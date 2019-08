Función Pública y ONU suman esfuerzos en pro de la igualdad de género

Ciudad de México.- La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, aseveró que para el gobierno federal es una prioridad eliminar toda forma de violencia, principalmente la ejercida contra las mujeres, “con quienes tenemos una deuda histórica a nivel regional”, sostuvo.

En el marco de la firma del memorándum entre la Función Pública y la representante de ONU Mujeres en México, Belén Luque Sanz, para erradicar la discriminación por razón de género, así como el acoso sexual, afirmó que dichas prácticas nocivas impiden al país contar con la capacidad y talento de miles de ciudadanas mexicanas.

Por ello, informó, se iniciará una capacitación para atender casos de violencia sexual, hostigamiento, acoso, dirigida a comisarios, entre titulares de órganos internos de control, así como a personal operativo, para “construir esa cultura de respeto a la que todos aspiramos a tener”.

Sandoval Ballesteros destacó que los servidores públicos tienen la obligación y responsabilidad de conducirse con base en el código de ética y conducta, así como a las reglas de integridad.

En ese sentido, afirmó que se llevan a cabo mesas de trabajo para revisar, fortalecer y relanzar el protocolo en el caso de violencia contra las mujeres, en las que se pretende tomar en cuenta la experiencia de los casos paradigmáticos, por la impunidad que pudiera caracterizarlos.

La finalidad es prevenir y no sólo sancionar, por lo que también señaló que se lanzará en breve una campaña interna para el combate al acoso y hostigamiento sexual, porque es “un asunto prioritario sobre el cual no vamos a quitar el dedo del renglón y no vamos a fallar”.

Al respecto, la representante de ONU Mujeres en México, Belén Luque Sanz, expuso que la firma del memorándum es un paso adicional para garantizar la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo de la administración pública federal de México, y es el primero que se firma con una dependencia del actual gobierno federal.

La funcionaria federal reiteró la disposición de ONU Mujeres de acompañar el esfuerzo del gobierno mexicano y traer las buenas prácticas que existan en otros países y, a su vez, compartir las de México con el resto del mundo, a fin de garantizar el trabajo conjunto para erradicar todo tipo de discriminación contra este grupo de la población.

“Que México sea en el mundo ejemplo a seguir en lo que respecta a igualdad de género y derechos de las mujeres en la administración pública federal”, enfatizó.

Con información de: NOTIMEX