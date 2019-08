Caso de policías que supuestamente agredieron a jovencita en Azcapotzalco, no está cerrado: Orta

Caso de policías que supuestamente agredieron a jovencita en Azcapotzalco, no está...

El caso de los policías que supuestamente agredieron sexualmente a una jovencita hace varios días en Azcapotzalco, no está cerrado hasta que los peritos agoten todas las evidencias, incluidos los recientes videos.

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, dijo que la Procuraduría General de Justicia de la CDMX continua con las investigaciones para no dejar lugar a dudas y para que deje satisfechas a las dos partes.

“La postura es no dar una opinión al respecto, para que no se encubra a nadie. No quiero poner en riesgo el debido proceso”.

Reconoció que la investigación tiene que ser bien clara, para llegar una conclusión.