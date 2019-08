Apuñalan a un hombre frente al Ministerio del Interior británico

Londres. El día de hoy se reportó a un hombre que fue apuñalado delante del ministerio del Interior británico ubicado en el centro de Londres, el cual resultó gravemente herido.

La policía local fue la encargada de anunciar el incidente, en el cual un hombre fue detenido por presunto culpable, sin embargo los oficiales deben aún determinar “las circunstancias exactas” de esta agresión.

“Un hombre fue detenido como sospechoso de haber causado graves lesiones corporales y trasladado a la comisaría“, mencionó la policía.

