Nunca hiervas huevos en un microondas

¿Quién no ha querido preparar un alimento visto en Internet? se ven tan ricos que se antojan. Lamentablemente, algunas recetas que podemos encontrar en la web tienden a ser poco precisas o incluso peligrosas, como es el caso de una joven de Gran Bretaña, que tras hervir un par de huevos en un microondas, estos explotaron causándole quemaduras y ceguera de uno de sus ojos.

'I've been left blind in one eye after two microwave boiled eggs EXPLODED in my face' https://t.co/ts1exDzTrq

— The Sun (@TheSun) August 14, 2019