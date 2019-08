Mismos impuestos para 2020

En el proyecto de Paquete Económico para el 2020, el gobierno Federal no contempla, “en ningún caso”, el aumento de impuestos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a seguir cumpliendo con el compromiso de no aumentar los impuestos en términos reales y de no crear impuestos nuevos, no solo este año, también el año próximo, eso ya se está contemplando en el proyecto de Ley de Ingresos”.

Dijo que será el segundo año de su gobierno sin aumento de impuestos, ni la creación de nuevos impuestos, ni aumentos en la gasolina, diésel, gas y luz, así como tampoco habrá aumento de la deuda pública.

“No vamos a aumentar impuestos en ningún caso para decirlo con más claridad; se van a actualizar de acuerdo a la inflación pero no va a haber aumento de impuestos en términos reales”, refirió.

Y dio a conocer que el gobierno lanzará una campaña nacional para fomentar la buena alimentación: “Vamos a orientar mucho y a evitar que por la publicidad se consuman productos chatarra que afectan, muchas veces, la salud”, subrayó.