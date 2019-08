La vida de Mitzi a la Televisión

Me invitó Rodrigo de la Cadena a cantar en el teatro de La Ciudad en el homenaje que se le va a realizar a la gran María Victoria, en el marco del Festival del Bolero. Toda emocionada corrí a ver a Mitzi, a su icónica boutique en la zona Rosa. Recordé que él le había hecho un homenaje a María, así que seguro encontraría un vestidazo para la ocasión.

Ahí estaba el artista esperándome y cuál fue mi sorpresa, que mi hija Rafaella, en uno de mis descuidos, ya estaba encargándole al Diseñador de las estrellas, su vestido de 15 años. “Lo quiero rosa como el del aparador y que enseñe pierna como este dibujo que aquí tienes”, le dijo mi hija de 4 años y medio.

Mitzi fascinado y yo nerviosa. Pero es que no hay quien no caiga rendida ante el arte y talento de este michoacano que derrocha brillo y glamour en cada uno de sus diseños. Ir a su boutique es como estar en Disney. Sus vestidos son de reinas y princesas.

El local está lleno de brillo y bocetos firmados por las estrellas más queridas de este país. Verónica Castro, Maribel Guardia, Thalía, María Victoria,María Félix, Dulce, todas, las más grandes y bellas han tenido estrecha relación con Mitzi.

Él es como una especie de sicólogo y amigo incondicional, de buen corazón, generoso, noble, leal y discreto. Además de artista. Por eso todas lo amamos.

“Mitzi me apoyó cuando yo no tenía para pagar un vestido”, nos dijo Dulce hace muy poco en Cuídate de la cámara. Y así como Dulce, todas se desviven en echarle flores no solo al diseñador, también a la persona. Mitzi me contó que está muy contento en Los Ángeles con su nueva boutique, está trabajando como loco pues allá también las jovencitas sueñan con su vestido de 15 años.

Y sus diseños son garantía. Allá también, en la Unión Americana, surgió la idea de llevar la vida de Mitzi a la pantalla chica. Ya están muy avanzados con la historia y la idea es llevar de gira el show que genere la serie.

¿Se imaginan a las actrices que interpreten a sus musas? Deben cantar y bailar, además de actuar, así que el show está garantizado. Mitzi tiene mucha historia. Desde cómo inició con Francis y después cuando Verónica Castro lo llevó a Televisa. Tiene diseños icónicos como el vestido que le hizo a Thalía para su boda en la Gran manzana.

Cada celebración, escenario y programa de tv guarda una historia que estará muy bien contada en la serie. Siempre con el amor y respeto que este gran diseñador le ha profesado a cada una de sus musas.

¡A gozar que el mundo se va a acabar! Será una historia inspiradora de un hombre que vino de abajo pero que supo, a base de talento y amor, coronarse como El Diseñador de las estrellas. Esta historia no me la pienso perder. ¡Enhorabuena Mitzi!