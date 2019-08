Banorte restablece su servicio tras fallas en su sistema

Ciudad de México. Después de que se reportarán fallas en su servicio de Banco Móvil y Call Center, el Grupo Financiero Banorte informó que todos sus servicios quedaron plenamente restablecidos.

A través de sus redes sociales el banco publicó un boletín en el que aseguran ya haber restablecido sus servicios incluyendo la Banca Móvil y Banca por internet.

“Ciudad de México, 14 de agosto de 2019,- Banorte informa que ha restablecido todos sus servicios, incluyendo Banca Móvil y Banca por internet, y se encuentra operando con absoluta normalidad. Agradecemos su confianza y lamentamos los inconvenientes”, escribieron.

Las fallas en el sistema se hicieron notar debido a que algunos cuentahabientes publicaron en sus redes que no podían realizar compras, cargos, retiros, ni transacciones y pidieron a la entidad bancaria dar solución a la falla generalizada que comenzó desde la noche del martes.

@Banorte_mx sus líneas saturadas, su aplicación no sirve en estos momentos, quise pagar pues tenía fondos y me rechazaron la tarjeta, voy al cajero y me la vaciaron, alguien me puede contestar si es falla general? Es mi segundo twet!!!

— Assasin (@yhuye) August 14, 2019