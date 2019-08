Horóscopos para este miércoles 14 de agosto

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Algunos asuntos pendientes que tienes que resolver son necesarios para poder avanzar y definir tu vida laboral. Tu manera de actuar define tu porvenir, atrae el bienestar si tu pensamiento es positivo. La armonía se manifiesta si controlas tus emociones y no dejas que entre la inseguridad. Es momento de renovar tu imagen con un corte de pelo o un spa para lucir más atractivo.

CÁNCER

(junio 22/julio 22)

Intentan reprimir tus deseos y que no logres despegar, tendrás que pasar por alto comentarios que desmotivan y no dejen concentrar tus objetivos. Es momentos único que debes aprovechar al máximo tus objetivos. Accederás a importante información que podrá ayudarte a cultivar y mejorar tu forma de actuar, ahora es cuestión de saber aplicarlo. Algunos sentimientos te confunden y no te dejan tranquilo, busca meditar para encontrar la tranquilidad.