Cerrado al amor

El cantante Yahir, después de su exitosa participación en la primera temporada de La Voz de Tv Azteca y de la gira que está haciendo con la puesta en escena, Jesucristo Súper Estrella, muy ameno y honesto revela que en estos momentos ha mostrado una actitud de poco interés en las relaciones amorosas.

“En este momento de mi vida estoy enfocado en darle el tiempo que no le pude dar en su momento a mis hijos, quizá por eso es que me he mostrado con una actitud un poco a la defensiva en la cuestión de tener una pareja, muchos años esa fue mi prioridad, pero ahora mis hijos son lo que deseo, darles más tiempo, ya que estoy con ellos y los estoy conociendo más, trabajando en la unión familia y creo que el ser padre de un niño muy pequeño me ha hecho entender muchas cosas.”

El cantante recalca que hoy en día su corazón está feliz.