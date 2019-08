¡Alguien miente!

REYES CASARREAL Y PÉREZ ALDANA UNEN MARRULLERÍAS; LA ESTABILIZACIÓN SOLO ES EN PAPEL

Denuncia al 9933989844 y z-tella@ hotmail.com… Sígueme en Face: @ LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… Siguen los malos manejos en PEMEX Exploración y Producción, en la Subdirección de Producción Marina Suroeste, a cargo de JOSÉ MANUEL REYES CASARREAL, en donde: 1.-El pasado viernes pusieron LUIS JAVIER PÉREZ ALDANA, al frente de la Coordinación de Continuidad Operativa de la GCO, donde el angelito se hará cargo del contrato 648818802, cuando este nunca en su vida ha estado en un área operativa, no sabe nada más que llegar a bisnear los contratos, y lo mueven a otra área donde seguir con este modus operandis, así fue con JORGE MORALES y es ahora con REYES CASARREAL, apoyado por ANTONIO CRESCENCIO ESPARZA LAGUNES, quien es su padrino en este movimiento, y donde aparecen otros personajes llenos de corrupción como BLANCA GONZÁLEZ VALTIERRA… 3.-La auditoría interna, a través de ERICK ALEJANDRO NÚÑEZ ALBARRÁN y dirigida a ULISES HERNÁNDEZ ROMANO (suplente en la Dirección de PEP), encontró malos manejos por varios millones de pesos en contratos de deshidratación (428814849-42814833-648814804) que ya he reportado y no hay ningún sancionado… Adjunto el reporte de la auditoría y quedan en el tintero las respuestas del por qué se está protegiendo a los responsables… 3.-A toda costa el supervisor del contrato de PEP y la gente de la noreste IVÁN CEBALLOS LICONA, ALBERTO RUBIO y ANDRÉS CARBAJAL, quieren que se pague 60 millones por una partida que fue suspendida, al día de hoy siguen negociaciones y PEMEX terminará pagando alrededor de 20 a 30 millones, porque estos funcionarios defienden a la compañía de CLARIANT, hay pagos en exceso hechos por IVÁN CEBALLOS, por ejemplo… ¿Qué esto no es traición a la patria?… Habrá más.