Tensión por feminicistas

¡YA BASTA!

VAYA MOMENTOS DE TENSIÓN LOS QUE SE VIVIERON AYER, CUANDO UN GRUPO DE FEMINISTAS le reclamaron al jefe de la policía capitalina, su presunta defensa de elementos de seguridad que violaron a una joven de 17 años, pues el diálogo en plena calle subió de intensidad y le lanzaron diamantina rosa en la cara y pelo a Jesús Orta Martínez.

Y cuando todos imaginaban que habría presión, no hubo tal, pues desde el escritorio de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, salió la orden tajante de no reprimir a las feministas a pesar de las agresiones a funcionarios e instalaciones de dependencias gubernamentales. En este mismo tema, en la fuente policiaca trascendió la versión de que la autoridad no tiene pruebas que confirmen la violación de cuatro policías a la menor de Azcapotzalco. Incluso se habla de que la joven estaba bajo los efectos de drogas o alcohol el día de los hechos y ahora se ha negado a reconocer a sus agresores. Las autoridades siguen indagando…

LA 4T CIMBRÓ AL GABINETE DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LUEGO DE QUE LA TITULAR de la Dirección de Cultura y Deporte, Maricela Silva –esposa de Rafael Luna, delegado de Programas Sociales en esa alcaldía, por cierto–, renunció al cargo, pues dicen que la alcaldesa Layda Sansores, le pidió cuentas del dinero acumulado por el cobro de las instalaciones deportivas en la demarcación, pero la ahora exintegrante del gabinete se negó a dar información, hizo berrinche y se enojó. “Si no confían en mi desempeño y trabajo, mejor ahí les dejó el changarro”, dijo… pero su consuelo fue regresar a sus labores como concejal.