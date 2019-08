Que su hija sea fuerte

Like

Vaya sorpresa que nos llevamos cuando Isabella Camil anunció que su hija mayor, Antonia, de 12 años de edad, se irá a vivir a Estados Unidos por un año para lograr que sea más sencilla ante la vida:

“Antonia se va a California, va vivir ahí un año con mi hermana, se va a una escuela pública, a crecer un poco, a deslindarse de este ambiente, para estar sin tanta cosa encima. La quiero más sencilla, que se vaya a una escuela pública, que se vaya caminando, que use la bicicleta, es importante que viva otras cosas. Antonia es una niña muy independiente que nunca me dijo que no se quiere ir, tengo mucha ilusión que se encuentre con amigos de otras nacionalidades, que escuche otras historias, a otra familias, que haya diversidad en su entorno”.

Finalizó: “Donde va ella es un lugar muy chiquito y bien cuidado, ella va caminar a la escuela, la tiene muy cerca, hay un camino que hicieron especial para todos los alumnos de esa escuela. Gracias a Dios ahí no ha pasado nada todavía. Es un área muy bonita de California”.