Incendio acaba con la vida de cinco niños en EU

Estados Unidos. Los incidentes en Estados Unidos cada vez son más frecuentes, y en esta ocasión autoridades estadounidenses reportaron un incendio de una guardería en Erie, Pennsylvania, en el cual murieron cinco niños.

El jefe de bomberos de Erie, Guy Santone, mencionó que los niños, de entre ocho meses y siete años, estaban durmiendo en las camas del segundo piso cuando el incendio empezó el lunes a primera hora, por lo que quedaron atrapados.

De igual manera agregó que los bomberos llegaron 25 minutos más tarde, y encontraron mucho fuego saliendo de las ventanas del primer piso e informaron que había niños atrapados en el segundo.

“Los bomberos, por supuesto, empezaron a apagar el fuego, mientras otro grupo escaló por un lado del edificio y entró a las habitaciones”, relató Santone a la cadena Jet24, afiliada local de ABC News.

“Fuimos capaces de rescatar a los cinco niños, pero por desgracia habían muerto”. La mujer que dirigía la guardería en su casa, Elaine Harris, logró escapar del fuego e intentó conducir hasta el hospital, pero sufrió un choque por el camino y fue trasladada a Pittsburgh para recibir tratamiento.

A tragic fire ripped through a daycare center in Erie, Pennsylvania killing five young children pic.twitter.com/wP3YqCo6pz

