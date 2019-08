Fue una hija no deseada

El retoño de hija de Alejandra Guzmán aseguró en entrevista que su padre no quería que naciera

En entrevista con Paty Chapoy, Frida Sofía confesó que parte de sus problemas actuales se deben a que fue una niña no deseada por su padre. De hecho le reveló que le faltó calor de hogar pues siempre estaba sola al cuidado de las nanas mientras Alejandra estaba de viaje trabajando.

“Mi mamá siempre dice que estuvo emocionada de tenerme, pero mi papá no, él me lo dijo… Que no sabía, fue bastante fuerte de escucharlo, pero en medio de la ira se me salen cosas. A veces si no controlas tus emociones te devoran. Mi papá tenía 19 años y ella 24 y él le dijo: ‘yo no estoy listo’, él por lo menos no quería tenerme, se me hace muy cobarde de su parte, pero es la verdad. Su relación fue tóxica, era un amor apache”.

También aseguró que llegó a ser una niña muy mimada. “Yo la amaba (Alejandra Guzmán), pero al final me atrasaba en la escuela, me llevaba de viaje y me consentía mucho, me daba muchos regalos y eso me afectó más, me convertí en una escuincla muy consentida, pedante, consentida, y todavía tengo cosas de esa niña que no tuvo infancia, porque a veces actúo como una niña de berrinches y muy inmadura”.