La actriz declaró que los juzgados de Estados Unidos no relacionan a su esposo con la secta de Keith Raniere, el líder de NXIVM.

Luego de que el esposo de la popular actriz de telenovelas Ludwika Paleta, Emiliano Salinas, fue señalado durante un juicio en Nueva York como uno de los presuntos cómplices de Keith Raniere, el líder de NXIVM, la oscura organización de autoayuda acusada de crear una secta de esclavitud sexual; su esposa Ludwika aclaró que afortunadamente ya paso el trago amargo, pues Emiliano es inocente.

“Ha sido un proceso difícil, afortunadamente esta situación ya se resolvió en los tribunales de los Estados Unidos. A Emiliano no lo mandaron a llamar, a declarar, no lo mencionaron en la corte, estamos tranquilos, contentos de que esto ya se aclaró, hay un proceso donde todavía faltan cosas por resolver”.

La actriz compartió que fueron momentos duros. “Ha sido un momento de mucha incertidumbre y amargo para nosotros, creo que lo más importante es aclarar que tanto yo como Emiliano repudiamos cualquier acto de violencia, cualquier acto que denigre a cualquier persona”.

Ludwika dejó claro que siguen muy unidos como familia. “Estamos juntos, estamos fuertes y estamos bien, la fuerza me la da mi conciencia tranquila, mis hijos, mi trabajo, el saber que no tengo nada que esconder, al final todo se aclara, la gente que me conoce y que conoce a Emiliano saben que somos buenas personas y que no le queremos hacer daño a nadie”.

Continuó. “Mi esposo está aquí en México, tengo muchísimo trabajo, empiezo una película, una obra de teatro y tengo una serie para principios de año, se estrena la película Amores modernos, así que hay muchas cosas”, dijo.