¡Dejaron los huesos!

SINDICATO PATITO DE LOS DAZA, ACUSADOS DE RAPIÑAR EL PATIO DE REMATES DE AVALON MARINE

Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Sígueme en Face: @LaPlataforma0 Twitter: @LaPlataforma_ y en el Portal: la-plataforma.com donde hay más información… Con la novedad que se realizó un cuantioso robo efectuado al amparo de bloqueo sindical en Paraíso, Tabasco, que se ocultó por las autoridades porque al parecer se hizo con apoyo de personal del ayuntamiento… A propósito de la reforma al código penal en contra de la extorsión sindical, hay un caso que deberían investigar las autoridades en Paraíso, municipio que alberga los trabajos de la nueva refinería Dos Bocas, que culminó en el robo de tubería y perfiles de acero y aluminio, así como el robo y desmantelamiento de maquinaria, equipo, vehículos y mobiliario de la empresa AVALON MARINE… Acusan que esto no sería posible sin el apoyo de las autoridades municipales que tienen intereses en común por la chatarra…Con esta situación, la empresa AVALON MARINE dejó de pagar a sus trabajadores activos desde el año pasado sin pensar en el sustento de sus familias… Es decir, si no es por un sindicato extorsionador, es por una empresa, pero al final al que joden es al trabajador que solo busca ganarse su sustento honradamente… La empresa dice que PEMEX retuvo los pagos que tiene pendientes para garantizar el pago de finiquitos a los empleados y ahora no quiere pagar a sus empleados… Sin embargo hay total hermetismo de esta situación, nadie sabe nadie supo… Solo algunas personas, ladrones, chatarreros y hasta vecinos de esa comunidad se beneficiaron con el robo sin que las autoridades hicieran algo al respecto, y los trabajadores fueron los únicos afectados ya que desde esa fecha les dejaron de pagar su salario y hasta la fecha aún no hay noticia de su pago… Habrá más.