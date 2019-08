Confesiones de un lobo: “hago el amor con mi esposa en las 6 habitaciones de la casa”

¿Tu esposa actual es un año mayor que tu hijo Benny y tiene la edad de Celina del Villar, te gustan tan jóvenes?

Le pregunté a Benny Ibarra papá… “A Lili Blanco, mi mujer es a la única a la que le he sido fiel, nuestra casa está en medio del bosque y es muy grande, tiene 6 recamaras llenas de antigüedades y closets de 30 metros y solo convivimos ella y yo sin salir a ninguna parte más que una vez al mes al súper, a ninguno de los dos nos gusta tener amigos ni amigas ni ir al cine ni ir de compras ni le gustan las joyas, vemos películas, cocinamos juntos, limpio la casa; yo barro, hago mi patio y así somos felices, solos los 2 y encima ahorro mucho además de que es mi asistente como director, nunca me pidió que tuviéramos hijos, tenemos un jardín enorme pero ni un perro tenemos porque todo el día hacemos el amor como locos! El Ibarra está grave, por eso siempre he tenido tanto éxito con las mujeres.”

¿Te acostaste con mil mujeres en tu vida?

“No, ¿para qué echar mentiras como Julio Iglesias? De lo que si tengo fama es de que hago bien las cosas, soy buen amante, complazco a la mujer, la beso desde la punta de los pies hasta la nuca como debe de ser.”

¿Tus hijos te hablan?

“No, diario pero sí me hablan: ¿qué necesitas? ‘lo que quieras’ y yo no quiero nada, yo trabajo mucho, gano bastante y tengo mucha energía, y a mi edad mucha gente no tiene mi energía, yo subo las escaleras corriendo, camino diario 10 kilómetros en mi bosque por eso tengo mucho aire cuando canto en concierto y a la gente le gusta que yo brinque y baile.”

¿Por qué te divorciaste de tu ex Julissa?

“Porque siempre he tenido mucha suerte para las mujeres inteligentes y muy bellas y si hubiéramos seguido casados yo estaría en la cárcel y ella en el panteón o viceversa pero solo duramos 6 años de casados ya que siempre fui mujeriego, ahora le llevo a mi mujer 46 años y no quiero ser infiel!”.

¿Cuántos hijos tienes?

“Benny que es muy lindo, muy limpio, muy sano, muy profesional y muy hijo. Alejandro que anda tranquilísimo y mis hijas: Verónica Terrazas y la otra y tengo 6 nietos.”

¿Y por qué ya no le pones el cuerno a tu esposa actual? ¿Quién vive en las otras 5 habitaciones de tu casa y ocupa tus closets de 30 metros si no tienen amigos, no salen ni ven a nadie?

“Nadie, a veces mi suegra viene de Xalapa donde vive pero no vive conmigo, cada quien su vida y se va a la semana salvo cuando operaron a mi mujer que se quedó 4 meses a cuidarla.” Concluyó el terrible rocanrolero: Benny Ibarra Papá.