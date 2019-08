Bárbara Mori le incomoda recordar su experiencia en Rubí

Se mostró fría y soberbia cuando le preguntaron por la nueva versión que prepara Televisa.

Bárbaras Mori no tiene expectativas de la nueva versión de Rubí, telenovela que ella hizo hace muchos años y que hoy está siendo grabado por Camila Sodi. Al ser cuestionada sobre su opinión sobre el formato de Fábrica de Sueños, mismo que narrará la historia de Rubí en 22 capítulos, comentó lo siguiente:

“No sé mucho de lo que me hablas, pero bueno si la están haciendo, pues mucho éxito, es lo que puedo decir y punto”.

Al ser cuestionada sobre la historia que la lanzó en Televisa como la actriz que es, trato de ser muy diplomática.

“Está bien que la hagan, a mí me hablo Camila y le di su patadita de la suerte, pero bueno espero que le vaya muy bien a la historia porque es un reto resumirla en 22 capítulos, pero bueno que les vaya bien, por ahora yo estoy enfocada en otros proyectos y en la serie La Negociadora”.

Aunque era evidente que cuando se le cuestiona sobre la historia que produjo José Alberto Castro, tiene claro que por lo portento las telenovelas no le interesan.

“Me encanta el cine, me encanta lo que está pasando con las series, porque son proyectos interesantes, de repente me han ofrecido algo en televisión que no me cuadra y mejor opto por decir: ‘gracias’”.