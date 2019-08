Hoy presentamos: Doña Inés del alma mía!

Apachurro, Señora bonita. Esta semana fue mi cumpleaños número 33, todo el mundo me dice que es: “La edad de Cristo”, querrán decir “cuando lo crucificaron”, que aquí entre nos, no me parece tan padre!

Siempre he tenido ese tema con la Iglesia, al verlo sufrir en la cruz. A mi me gustaría que lo recordáramos por cosas tan fregonas como: convertir el agua en vino y no lo digo porque me guste la fiesta, que se multipliquen los panes siempre es bueno para el susto de resucitar a los muertos, aunque Joaquin Muñoz también hace lo mismo con Juan Gabriel (hablando de Jesucristo, imperdible “Jesucristo super Estrella” es una joya)

Me dicen que el 33 es importante en la numerologia, Kabbalisticamente. Yo me levante el día de mi cumpleaños como si nada, me tomo por sorpresa, ni siquiera sabia que ponerme, como tengo mama productora que organiza las mejores fiestas solo tuve que ocuparme en llegar.

Hicimos un ritual de energía con Adri Leal , una ceremonia con cuencos de cuarzo y tambores chamanicos, ahí estaba desde la señorita Laura Bozzo, mi Negrito” Raul Araiza, Jorge el burro van Rankin, Diego di Marco, Maribel Guardia, Paco Zea, Rosa Concha, Martha Carillo, Sofia Villalobos, Gabriel Coronel, FER Corona, Faisy, Chano Jurado, Marisol González, Felipe Sanchez, Gustavo Adolfo Infante, Gil Barrera, Marifer centeno, Luis Magaña, Diego Barrios, Orlando Segura, y muchos amigos más que estuvimos horas departiendo.

Fue super lindo ver a las mejores productoras de la televisión, departiendo Carla Estrada, Magda Rodriguez y Andrea Rodriguez, por cierto vieron la entrevista que le hizo Mara Patricia Castañeda en su canal de Youtube a Magda, mientras mas descubro a esta mujer mas la admiro y respeto , sobre todo por lo honesta que es!

De hecho en mi cumpleaños estaba afuera la cámara de “ventaneado” y como en toda buena fiesta yo ya tenia unos mezcales encima, pero por el cariño que le tengo a ese show me tome un café y sali a echar el chal, pero cual fue mi sorpresa al ver que Magda se había puesto detrás de mi en la entrevista y ella no se había tomado ese café!! jajaja gracias a Dios no salio a cuadro pero aquí esta siempre su hija para ventanearla!

En mi cumpleaños me sentí tan cómoda, relajada y Agradecida por lo mejor que tengo mi familia, salud, hago el programa que siempre quise conducir “HOY”, la cereza del pastel me la regalo el que para mi es uno de los mejores productores de teatro en el mundo Alejandro Gou….. y que cereza!! Al invitarme a ser Doña Inés en “El Tenorio Cómico” con los mejores comediantes de este país que quiero, admiro y respeto, estoy muy emocionada, solo me queda decir GRACIAS!

Moraleja: en tres semanas no hagan rollo y vayan a ver el Tenorio, este consejo les doy porque tu amiga Escalona soy PD no mientan por convivir !