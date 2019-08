Este fin de semana puede ir al Monumento a la Revolución que aparte de ser monumento tiene una explanada muy grande con juegos de agua, jardines en los extremos, un museo y la gente lo ha tomado como punto de reunión y de diversión, los niños se divierten en los juegos de agua, los jóvenes corretean en la amplia explanadas, los novios se van a las bancas de los lugares ajardinados, otros se suben al elevador del Monumento para poder ver desde las alturas a la ciudad. Ahí también están las tumbas de Villa, Carranza, etc.

O puede caminar por la calle Ramos Arispe y llegará a la parte trasera del museo de San Carlos, ahí hay un jardín con esculturas de guerrilleros y revolucionarios como el cubano Antonio Mella o el Che Guevara y Fidel Castro, enfrente está el edificio del que fuera el hotel Carlton, ahí se hospedaron los cubanos.

No solo eso encontrará alrededor del Monumento a la Revolución, en la calle de Emparan está una de las calles gourmet de la CDMX, no de ahora, desde hace años, cuando los trabajadoras de la antigua Compañía de Luz iban a comer sus mariscos e igual los actores y actricitas de Bellas Artes que daban funciones en el Teatro Jiménez Rueda, este se encuentra en el edificio del ISSSTTE, digo, al no ser tan famosos, buscaban estos puestos pintados de blanco, hechos de lámina, con bancos de fierro, para alimentarse como si estuvieran en Boca del río.

No es solo un puesto son varios para escoger, ahora si dispone de un billete de más, puede entrar a los lugarcitos de maricos que hay ahí mismo y son una delicia.