¡Conoce Aculco, un pueblito realmente mágico!

Entre las calles en esta ocasión salió de la CDMX y fuimos a recorrer un pueblito mágico que irradia tranquilidad. | ¡Bienvenidos a Aculco! | Aculco es uno de los 121 pueblos mágicos que existen en nuestro país, rico en paisajes naturales y queda a menos de dos horas de la CDMX. | Es un lugar que te encantará por su arquitectura y su gente, en donde podrás disfrutar de una caminata por la Plaza de la Constitución y contemplar las cascadas “La Concepción” y “Tixhiñu”. | Su nombre proviene del náhuatl que significa "lugar donde tuerce el agua", y es un lugar con historia, pues fue escenario de la derrota de los Insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo. | Aculco también ofrece muchos más lugares para visitar como el balneario municipal, la parroquia de San Jerónimo y el cerro de Ñadó. | ¡Es el destino perfecto para tu fin de semana! | 📍Aculco, Estado de México. | 📆 Siempre disponible | 🕙Te recomendamos ir el fin, ya qué en esos días hay más actividades turísticas. | 🎟 Realmente no es nada caro y contemplando una visita de un día con comida y actividades, serían unos $200 por persona (sin contar pasaje). | TIPS: ✅No te vayas sin probar una rica nieve. ✅Lleven su cámara que tomarán muchas fotos. ✅Ve con ropa cómoda ✅¡No olvides visitar las cascadas! | ⭐⭐⭐⭐ | ¡Aventúrate y descúbrelo!