¡Cecilia Suárez reveló un adelanto de la segunda temporada de “La Casa de las Flores”!

Ciudad de México. Después de anunciar la segunda temporada de La Casa de las Flores, los fans están ansiosos por verla y la actriz Cecilia Suárez nos dio un adelanto de lo que viene en la serie.

A través de su cuenta de instagram, la actriz que interpreta a “Paulina Mora”, compartió un video en el cual vemos a Paulina grabar un mensaje muy amenzador en el adelanto de la segunda temporada de la serie.

“No sé dónde te escondes, ni qué más quieres de nosotros, tú sabes bien que ya no tengo dinero, pero lo que sí tengo son habilidades muy particulares, habilidades que me convierten en una pesadilla para gente como tú. Si no lo haces, te buscaré hasta el cansancio, te voy a encontrar y te voy a matar”, mencionó.

Recordemos que la serie termina en que Diego se roba todo el dinero de los Mora y su madre Virginia Mora (Veronica Castro) se va de la casa.

