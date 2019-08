Acosado por director de teatro

Rafa Mercadante revela que en los inicios de su profesión como actor, sufrió acoso por parte de un director que le ofreció una obra donde sería el protagonista, pero a cambio de ello quería tener intimidad con él. Muy honesto hablo de ese capítulo que vivió.

“Pues mira te seré sincero me pasó estando ensayando una obra donde yo sería el protagonista y estando en ensayo me dijo que el personaje necesitaba más realismo para dar vida a un gay y que si gustaba él me ayudaría a descubrir esa parte, invitación que rechacé porque le dije claramente que era heterosexual y por eso tuve que dejar la obra, porque no me parecía que insistente quería aceptar su invitación”.

Muy diplomático no quiso dar detalles de esta historia y muchos el nombre del que en su momento lo acosaba sexualmente.

“No diré el nombre porque ya murió, pero si fue algo intenso sus ganas que tenía por coucharme y me vi en la penosa necesidad de irme de su producción, porque no estaba dispuesto a sentir eso, por eso siempre he creído que uno debe tratar a las personas como quieres que te traten, yo trato con respeto y así exijo que me traten por obvias razones”, declaró.