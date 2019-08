Se divorcia de la prensa

Celia Lora se divorcia de los medios de comunicación, la sex-symbol en exclusiva para Diario BASTA! habló de su molestia con algunos medios por la manera en la que han expuesto sus palabras, haciéndola lucir como una mala mujer.

“Yo ya no quiero dar entrevistas porque distorsionan todo lo que digo y la verdad ya me cansé de que me vean como una pen…, basta de que siempre agarren y pongan lo que quieran o que publiquen mentiras de mí, primero me tachan de homofóbica, ahora que si me afectó la radiación porque visité Chernóbil, o sea lean e infórmense… Hasta para mentir son tontos algunos de tus compañeros”.

Recalca que este tipo publicaciones la han llegado afectar como imagen pública, misma que considera que por mentiras ha sido agredida en redes sociales.

“Me vale lo que digan, siempre y cuando no afecte a la gente que quiero, dime ¿qué necesidad tiene mi padre de responder preguntas tontas en relación a su hija?, ninguna, pero o sea te doy la entrevista a ti porque me conoces y sabes cómo está la onda, pero ya no quiero hablar con la prensa por todas las cosas que inventan y dicen de mí”.

Por último expresó estar agradecida por su participación en Acapulco Shore, la cual considera repetir, pero ahora no como presentadora, sino como participante.

“Me la pasé súper bien con todos, los conozco, son mis amigos y bueno quizás en la siguiente temporada me verán no como hoster, sino como participante de la casa y eso me emociona, así que si se da, estaría muy chido, pero si eso sucede te lo cuento”.