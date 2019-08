Responde AMLO “soy terco” ni un peso a los intermediarios

Por Omar Aguilar, enviado a Durango

“Ya ven cómo soy de terco y perseverante”, se acabaron los apoyos a los grupos, todo los recursos -dijo- se van directo a las tarjetas de los pequeños productores del agro.

Así lo señaló en la comunidad El Rodeo en Durango, el presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta a los protestas y bloqueos de campesinos registrados en la Ciudad de México.

“Nada de que yo soy de la organización Francisco Villa Independiente y dame a mi el dinero y yo lo voy a repartir. No primo hermano eso ya se acabo, así no. Porque así no llega o llega con moche con piquete de ojo y queremos que llegue completo. Eso no les gusta a algunos están haciendo movimientos y paros pero no voy a dar ni un paso a atrás. Ya saben como soy yo de terco y de perseverante”.

Ante unas cinco mil personas reunidas en el Hospital Rural IMSS Bienestar, con frases coloquiales les indico a los inconformes: “no primo hermano” se acabaron los intermediarios, todo va directo a los productores.

“Se les va a estar entregando un apoyo a los productores ejidatarios y pequeños productores directo, ya nada de esto se va a entregar a através de intermediarios, todo directo con su tarjeta”.

Al inicio de una gira de cuatros días por tres estados del norte, el político tabasqueño salió al paso de las manifestaciones y efusivo ratificó que se acabó el “moche y piquete de ojo”, el apoyo -confirmó-, se irá directo a los productores.

En compañía del gobernador José Rosas Aispuro, a quien por cierto lo respaldó y habló bien de él, López Obrador hizo un recuento de sus últimas acciones de gobierno como el combate a la corrupción, la condonación de impuestos, el negocio con los medicamentos, y el tema del huachicol.

Al abordar el tema del sector salud, reiteró que buscará resolver el problema con una inversión de 40 mil millones de pesos y creará la Universidad Nacional de Medicina para resolver el problema de la falta de doctores para muchas comunidades.

Por su parte, el mandatario estatal pidió ayuda al Ejecutivo Federal y expuso que “ya se nos están muriendo el ganado”, pero confió en que se resolverá el problema.