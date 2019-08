No te metas con los pulpos

¿Qué tanto harías para llamar la atención? hoy en día es muy tenue la linea entre lo asombroso y lo estúpido, más cuando tienes que involucrar animales para tus actos. Sin embargo, la naturaleza tiene una forma “exacta” de hacer justicia a la idiotez humana, caso que experimentó en carne propia Jamie Bisceglia cuando un pulpo la atacó después de que esta lo pusiera en su cara.

Anteriormente, esto mismo le pasó a una chica en Asia mientras se grababa pero en esta ocasión las cosas fueron diferentes, debido a la especie que se puso en la cara, tiene un pico que usa para envenenar, romper y comer cangrejos, almejas y mejillones, se trataba de un pulpo rojo del Pacífico.

“¿Pueden decirme loca? Sí, es un pulpo en mi cara. No sabía que tenían un pico para inyectarle. Bueno, me pasó a mí. ¡Ouch! Mi mentón está hinchado y no paraba de sangrar. Ahora solo está supurando. ¡Pero voy a cocinarlo para la cena!”, escribió Bisceglia en su cuenta de Instagram al compartir las fotografías previas al ataque.

El piquete del pulpo se lo llevó mientras participaba en un concurso de pesca de salmón, pensando que una fotografía así sería un recuerdo divertido: “Todavía tengo dolor. Estoy tomando tres antibióticos diferentes. Dicen que la hinchazón puede ir y venir durante meses”, agregó Bisceglia tras afirmar que no volverá a hacer algo parecido.

También te puede interesar: