La quiebra del PRI

Por Omar Aguilar / Especial

Las finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están en “números rojos” al grado que tiene pendiente un préstamo que usaron para realizar el actual proceso de selección interna, por lo que una reducción del 50 por ciento de sus prerrogativas provocaría prácticamente su extinción.

Legisladores priistas consultados reconocieron que el tricolor pasa unas de sus peores épocas no solo política sino económicamente.

La todavía presidenta nacional Claudia Ruíz Masseiu señaló en el pasado Consejo Político Nacional (CPN) que no se podría pagar al INE para realizar los comicios porque no había recursos.

Incluso mencionó que se tuvo que recurrir a un préstamo de 200 millones de pesos para realizar el actual proceso electoral que culminará el próximo domingo con la jornada para elegir la nueva presidencia nacional y secretaría general.

Por todo esto, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar al 50 por ciento su presupuesto no es viable para el PRI, y para salir de la petición argumentan que se regirán con lo que marcan las leyes.

Aun más, porque después de las elecciones del pasado 1 de julio, la otrora poderosa fuerza política se sumerge en una grave crisis financiera que no tiene una pronta solución debido a que han surgido innumerables reclamos por la falta de recursos para pagar nominas, rentas, deudas y mantenimiento de la infraestructura.

Lo cierto es que el tricolor enfrenta graves dificultades a nivel nacional y con las arcas prácticamente vacías. Luego de los sismos del 19 de septiembre del 2017, el entonces presidente del PRI, y ahora diputado federal, Enrique Ochoa Reza para los damnificados regresó a la Tesorería de la Federación 260 millones de pesos que eran parte de sus prerrogativas.

Ahora, senadores y diputados en el Congreso de la Unión determinan apoyar el Acuerdo de Austeridad promovido por Morena y reducen sus partidas legislativas casi hasta en un 50 por ciento. A decir, del coordinador priista en San Lázaro, René Juárez Cisneros estas reducciones no afectan el desarrollo de la actividad legislativa del Revolucionario Institucional.

Y para no afectar aún más las ya deterioradas finanzas del tricolor, su presidenta nacional Claudia Ruiz Massieu decidió no cobrar en su partido, sino en el Senado de la República. Es decir, no dos salarios como lo establecen los estatutos de su instituto político.

Sin embargo, cobrará 100 mil pesos mensuales de las arcas de la cámara alta, y no los 75 mil que iba a cobrar del Revolucionario Institucional.

OAG