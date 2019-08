¡YA BASTA!

Las benditas redes bautizaron como “soplones”, a los participantes en el Programa Ciudadano de Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, pero no consideraron que en México sólo el 4.6 por ciento de las víctimas denuncian este tipo de actos principalmente por temor a represalias.

El cochinero. En el marco del segundo debate por la aboyada dirigencia del PRI, los candidatos se dieron con todo. Nuevamente Alejandro Moreno llevó “cargada”, pero no de campechanos sino de mexiquenses. En este debate se supo que el gobernador campechano tiene otras tres propiedades en la Ciudad de México. Una casa en la calle Bosques de los Olivos No. 263 de la colonia “fifi” Bosques de las Lomas; y dos departamentos más en Polanco, uno de ellos en la calle de Tres Picos No. 19.

Legisladores de Morena deberían tener más comunicación con el Presidente, en virtud de que éste nuevamente “bateó” sus iniciativas legislativas que ya preparaban sigilosamente. La pregunta fue clara: ¿habrá impuesto para las aplicaciones de internet? Y la respuesta también fue clara y contundente: “no hay incremento ni nuevos impuestos”. Pobre Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro.

A quien también le llovió en la Ciudad de México fue a Ivonne Ortega, quien hizo un espectacular oso, toda vez que se equivocó al decir que Yucatán es uno de los “países” (sic) más seguros de México, en comparación con Campeche, otrora gobernado por Alejandro Moreno.

La propuesta de que los partidos reduzcan su presupuesto 50%, puso en aprietos a más de dos. Está claro que no harán recortes y menos el PRI, porque si se reduce más corre el riesgo de desaparecer completamente. Por eso le convino decir que se ajustará a los establecen las leyes y la Constitución. Pues sí tontos no son…