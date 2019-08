Remmy Valenzuela, un héroe sin capa

Esta semana les platico de Remmy Valenzuela y su fundación, quienes preocupados por el medio ambiente están proponiendo la creación de un campamento tortuguero en la playa de Las Glorias en Guasave, Sinaloa, para la protección e incubación de tortugas marinas, el cantante se compromete, no solo en lo económico si no también en trabajo físico para lograr ese gran paso en pro de la naturaleza, además con su fundación ofrecerán cursos de preservación y conservación para la sociedad guasavense pues sabe que se necesitan de muchas manos y de crear conciencia en las nuevas generaciones, así que Remmy se lleva aplausos no solo arriba del escenario, si no abajo también.

Virlán García se llevó tremendo susto al llegar a documentar su vuelo rumbo a Houston, Texas donde tenía una firma de autógrafos este fin de semana, pues que llega y no traía la visa, al parecer se le extravió o se la robaron, de cualquier manera ya la volvió a tramitar y en cuanto esté lista, retomará sus actividades por allá, pero como no pierde tiempo, aprovechó para comprometerse oficialmente con Fernanda Esquer, su pareja desde hace varios años con quien además ya ha formado una familia y viene otro bebé en camino, así que sin visa pero con anillo y compromiso en puerta, ¡qué más da!

Otros que tuvieron que cancelar su presentación fue el grupo Bronco, pues se presentaban el sábado en El Paso, Texas, de hecho estuvieron muy cerca del trágico tiroteo, por lo que enviaron el siguiente comunicado, tratarán de reponer la fecha aunque no creemos que sea muy pronto, pues la ciudad y la sociedad continúa muy afectada.

La Sonora Dinamita sigue cosechando éxitos después de haberse presentado en la embajada mexicana el año pasado en Francia, han estado muy en contacto con los mexicanos radicados allá, como es el caso de la soprano Carla Lazo, la tamaulipeca que tiene más de 10 años viviendo allá y cantando en la ópera. De hecho, ahora ellos la invitaron de este lado de la frontera a cantar en los festejos de la Guelaguetza en Oaxaca el fin de semana, donde entonaron en francés que “Nadie sepa mi sufrir”, sin duda en el idioma que sea esa canción te pone a bailar.